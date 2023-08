PRF prende homem que transportava carregadores e peças de fuzil, em BM

Barra Mansa – Durante uma fiscalização no Km 271 da Dutra, no entroncamento com a BR-393, em Barra Mansa, agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um Renault Kwid, locado, conduzido por um homem de 36 anos. Na abordagem, os policiais encontraram oito carregadores e dois canos de fuzil calibre 7.62 escondidos sob os forros das portas do veículo.

O homem foi preso por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – a lei determina que manter sob guarda ou ocultar acessório deste tipo também é crime, sujeito a reclusão de três a seis anos e multa.

O suspeito afirmou que receberia R$ 5 mil para fazer o transporte das peças, que foram postas no carro em Jacareí (SP) e seriam entregues na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda, onde outra pessoa as pegaria. O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.