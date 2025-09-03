PRF prende motociclista sem CNH na Dutra, em Resende

Resende – A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), um motociclista de 31 anos que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tinha um mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu por volta das 16h10, no km 312 da Dutra.

O mandado havia sido expedido pela 1ª Vara da Família de Resende em fevereiro deste ano e é válido até 2027. O suspeito foi levado para a 89ª DP, onde o caso foi registrado. Além da prisão, ele foi multado em R$ 1.499,27 por infrações de trânsito, como ausência de retrovisores, capacete irregular, licenciamento vencido e condução sem CNH. A moto foi apreendida e levada para o pátio credenciado.