quinta-feira, 4 setembro 2025
PRF prende motociclista sem CNH na Dutra, em Resende

Condutor não possuía CNH e acumulou infrações que ultrapassaram R$ 1,4 mil

by alice couto

Foto: Divulgação

Resende – A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), um motociclista de 31 anos que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tinha um mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu por volta das 16h10, no km 312 da Dutra.

O mandado havia sido expedido pela 1ª Vara da Família de Resende em fevereiro deste ano e é válido até 2027. O suspeito foi levado para a 89ª DP, onde o caso foi registrado. Além da prisão, ele foi multado em R$ 1.499,27 por infrações de trânsito, como ausência de retrovisores, capacete irregular, licenciamento vencido e condução sem CNH. A moto foi apreendida e levada para o pátio credenciado.

