PRF prende motorista embriagado na BR-393, em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 11:07 horas

Volta Redonda – Um homem, de 29 anos, foi preso na noite de domingo (12) por agentes da Polícia Rodoviária Federal. A ação ocorreu no km 281 da BR-393, no bairro Caieiras, em Volta Redonda, após o homem ter provocado um acidente no km 283. Segundo a PRF, ele dirigia embriagado.

De acordo com a ocorrência, agentes que faziam ronda no trecho foram abordados por uma motorista, que estava parada na faixa de rolamento, após o acidente. A vítima, que estava acompanhada, informou aos policiais que um homem dirigindo um Fiat Uno havia acabado de colidir na traseira do seu veículo, fugindo do local.

A condutora do veículo avariado informou que não havia feridos e que antes da fuga do suspeito conseguiu fotografar o automóvel, possibilitando a identificação por parte dos agentes. Ela foi orientada a permanecer no local até a prisão do suspeito.

De acordo com a PRF, o suspeito foi localizado na altura do km 281, próximo ao Posto Borba Gato. Durante fiscalização, foi contatado que o homem dirigia sem CNH e com a documentação do veículo atrasada. Após consulta nos sistemas, foi verificado que a Carteira Nacional de Habilitação do suspeito está vencida há mais de 30 dias. Após revista, os agentes encontraram latas de cerveja e uma garrafa de vinho no interior do automóvel.

A PRF afirma que o condutor se recusou a fazer o teste com o etilômetro e teve que ser contido, pois mostrou sinais de nervosismo e de agressividade. Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), permanecendo preso, sem direito a fiança.

Durante o registro, foi constatado que o suspeito tem histórico por desobediência e desacato. O suspeito foi levado para Três Poços, passou por exame, onde foi constatada a embriaguez.