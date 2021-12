PRF prende motorista na BR-393

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 10:36 horas

Paraíba do Sul – Policiais Rodoviários Federais cumpriram na tarde dessa terça-feira, dia 21, um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. A ação, aconteceu na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), Km 179, em Paraíba do Sul.

O preso foi um motorista, de 33 anos, que se envolveu num acidente. Os agentes da PRF ao realizarem uma consulta, descobriram que contra o condutor do veículo havia um mandado de prisão preventiva, expedido no dia 17 de dezembro deste ano, pela Vara Criminal de Barra Mansa, ou seja, quatro dias antes do suspeito ser capturado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Paraíba do Sul para continuidade dos procedimentos.