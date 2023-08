PRF prende na Dutra dois suspeitos de furto a supermercado em Volta Redonda

Rio de Janeiro – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde de quarta-feira (30), dois homens suspeitos de ter furtado um supermercado em Volta Redonda. Eles foram pegos no KM-171, da BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, com 48 kg de carnes entre outros produtos alimentícios dentro do veículo.

De acordo com informações da PRF, a prisão aconteceu durante o patrulhamento ostensivo da Operação Palladium que tem foco na prevenção à roubos de cargas. A equipe deu voz de parada a um Fiat/Argo Drive, branco, com placas do Rio de Janeiro. O carro era conduzido por um homem de 32 anos e tinha como passageiro um jovem de 26 anos. Ao realizar fiscalização dos equipamentos obrigatórios do CTB (Código Brasileiro de Trânsito) foi verificado no interior do veículo grande quantidade de itens de mercado, sendo a grande maioria carne bovina.

O motorista teria contado aos policiais que é amigo do passageiro e que estava recebendo certo valor dinheiro para levá-lo em Piraí. Já o passageiro teria dito ser morador do Irajá, ter um restaurante nesse bairro e ter ido e que as carnes eram para o seu restaurante, mas não soube informar o mercado em que havia adquirido a mercadoria, nem o valor pago.

Ao realizar consultas aos sistemas, foi verificado que o passageiro tinha passagens criminais pelo crime de furto e ao inspecionar melhor a mercadoria, foi constatado que era na verdade proveniente de um supermercado em Volta Redonda. Diante da suspeita, foi feito contato com o estabelecimento que confirmou o furto no local, inclusive teriam imagens do autor em ação e que o caso está registrado na 93ª DP de Volta Redonda. Ainda foi constatado no sistema da polícia outros registros de furto a supermercados cometidos pelo mesmo autor.

Os suspeitos e os produtos apreendidos foram levados para a 39ª Delegacia de Polícia, Pavuna, para apreciação dos fatos e medidas legais pertinentes ao caso.