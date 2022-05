PRF prende passageira de ônibus com 8 quilos de cocaína na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 08:34 horas

Piraí – Uma mulher, de 36 anos, foi presa após transportar num fundo falso de uma bolsa, oito quilos de cocaína. Ela foi abordada na quinta-feira (5) por policiais rodoviários federais, dentro de um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo – Rio, na Via Dutra, Km 227, em Piraí.

Pela versão da mulher, ela disse que pegou a droga no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, sem revelar o nome da pessoa que a entregou a bolsa. A suspeita contou que aceitou trazer os entorpecentes, que seriam entregues no complexo de favelas da Maré, no Rio, porque estava ameaçada.

Ela revelou ainda, que não recebeu nenhum dinheiro para transportar a droga. A mulher foi levada para a Delegacia de Piraí.