PRF prende passageiro de ônibus com mandado de prisão em aberto em Floriano

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 19:40 horas

Barra Mansa – Um homem, de 32 nos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na tarte desta terça-feira, 10, durante fiscalização de rotina da PRF, no km 287 da Dutra, posto PRF de Floriano, em Barra Mansa.

De acordo com os agentes, um ônibus de turismo que transitava pelo local foi abordado e, durante inspeção, foi constatado que um dos passageiros estava com um Mandado de Prisão em aberto em seu desfavor, expedido em 22/10/2019 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com validade até 16/10/2026, por não pagamento de Pensão Alimentícia.

O ônibus, de acordo com a PRF, vinha de Cabo Frio/RJ e tinha como destino, o município de Palmital/SP. Após a constatação, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).