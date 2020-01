PRF prende procurado da Justiça na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 08:33 horas

Preso deve a quantia de R$ 6.221,60 de pensão alimentícia

Piraí – Um homem, de 43 anos, foi preso por agentes da 7ª DEL Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta sexta-feira, dia 10, no km 227 da Dutra, posto PRF de Caiçara, durante uma fiscalização de combate ao crime.

Durante a fiscalização, um veículo Chevrolet/Sonic, com placas do Rio de Janeiro foi abordado e, após consulta no sistema, foi constatado que contra o motorista existe um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia, no valor de R$ 6.221,60.

De acordo com os agentes, o mandado foi expedido no dia 25 de março de 2019 pela 3ª Vara da Família da Comarca do Méier. Após o flagrante, o homem foi encaminhado para a 94ª DP (Piraí).