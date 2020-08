PRF prende suspeito de torturar o filho menor de idade

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 20:09 horas

Homem alegou ser pastor e disse que estava “corrigindo o filho”

Resende – Policiais rodoviários federais prenderam nesta quinta-feira, dia 20, um homem de 41 anos, que tinha contra ele, um mandado de prisão em aberto, por crime de tortura.

O suspeito estava em um ônibus, que fazia a linha São Gonçalo-São Paulo. O veículo foi interceptado na Via Dutra, Km 299, em Resende.

Os agentes disseram que o mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no dia 9 de março de 2020, com validade até 10 de dezembro de 2031. Os policiais disseram que o homem é suspeito de ter espancado o filho de 12 anos, quase o levando a morte.

Ainda de acordo com a PRF, o suspeito alegou ser pastor e disse que a agressão foi para corrigir o filho.