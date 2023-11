Barra Mansa – Um homem de 55 anos foi preso na noite de quinta-feira (23) na altura do Km 298 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O carro que ele conduzia foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal que constataram um mandado de prisão pelos crimes de ameaça e violência contra a mulher em aberto contra o suspeito.

Uma mulher, de 42 anos, que estava no carro com o homem foi liberada junto com o veículo. O suspeito foi encaminhado para a 90ª DP, em Barra Mansa.