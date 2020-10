PRF realiza ação integrada de segurança viária na Via Dutra

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 19:52 horas

Sul Fluminense – Uma ação conjunta de policiais rodoviários federais de Resende, Barra do Piraí e Petrópolis, foi realizada nesta quinta-feira, dia 22. A Operação Integrada de Segurança Viária foi realizada em duas etapas. Pela manhã, a operação ficou concentrada na Via Dutra, Km 270, em Barra Mansa. À tarde, na mesma rodovia, mas no Km 227, no posto da PRF, na Serra das Araras, em Piraí.

O objetivo da ação é intensificar a fiscalização com foco na segurança viária e redução de acidentes. Os agentes verificaram o sistema de armação de cargas e cumprimento a Lei do Descanso por motorista profissional.

Também foi verificado o estado de conservação dos veículos, excesso de peso, equipamentos obrigatórios e as condições de licenciamento do veículo e a habilitação dos condutores.

Durante a operação foram aplicadas 229 multas, e 18 veículos levados para o pátio do posto da PRF, por irregularidades diversas.