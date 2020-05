PRF recupera caminhonete clonada com registro de roubo em Itatiaia

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 09:49 horas

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram uma caminhonete VW/AMAROK, cor preta, na noite de terça-feira (19) na altura do km 320 da Dutra, sentido SP, em Itatiaia. Segundo os agentes, a equipe da 7ª DEL PRF fazia ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico no trecho por volta das 21h30 quando teve atenção voltada para a caminhonete, com placas de Guarapuava/PR.

De acordo com a PRF, os agentes fizeram sinal para que o motorista parasse o veículo, que desobedeceu a ordem e acelerou, empreendendo fuga. Alguns quilômetros à frente, a caminhonete saiu da rodovia, seguindo por uma estrada de terra, parando somente após bater numa porteira. O motorista fugiu rapidamente do veículo, correndo para o matagal, não sendo possível localizá-lo.

Os agentes levaram a caminhonete até um posto de combustíveis, às margens da rodovia, na altura do km 324, onde realizaram uma inspeção veicular minuciosa, onde verificam que o chassi do veículo apresentava sinais de adulteração, e, através de itens identificatórios, confirmaram se tratar de um clone, sendo a caminhonete original de mesmas marca/cor/modelo, de placas do Rio de Janeiro, com registro de roubo em 20/01/2020, no mesmo município. No interior do veículo foram encontradas mais duas placas do município de São Bernardo do Campo (SP), também de uma caminhonete VW/AMAROK, cor preta.

A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).