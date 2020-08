PRF recupera caminhonete com registro de furto na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 10:27 horas

Itatiaia – Um homem, de 40 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quarta-feira (19), em Itatiaia, após ser flagrado conduzindo uma caminhonete Mitsubishi/L200 Triton, branca, com placas de São Gabriel do Oeste (MS), na altura do km 319 da Dutra, com registro de furto e indícios de adulteração.

Uma equipe da 7ª DEL PRF permanecia no trecho durante fiscalização de combate ao crime por volta das 00h. Ao abordarem o condutor, os agentes descobriam que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) apresentava indícios de falsificação. Durante inspeção veicular minuciosa na caminhonete foi verificado que vários sinais identificadores estavam adulterados, confirmando se tratar de um veículo clonado.

A PRF afirma que o veículo aprendido possui registro original e de furto no Rio de Janeiro, em 08/05/2020. ”O veículo apreendido foi registrado e furtado no Rio de Janeiro. Os dados utilizados neste veículo, são de um veículo de mesmo modelo e cor, porém, ostentando placas de outro estado (MS). O veículo utilizado como clone já havia sido transferido para o estado de São Paulo. A quadrilha responsável pelo clone não se atentou à este detalhe”, explicou um agente.

Após a constatação, foi dada voz de prisão ao homem, pelo crime de receptação de veículo furtado. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos de praxe e registro da recuperação da caminhonete. ”Foi feito contato com o proprietário do veículo, que ficou muito grato e feliz com a recuperação, pois não tinha seguro e achava que nunca mais iria encontrar a caminhonete”, disse um agente.