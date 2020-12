PRF recupera carro furtado na Via Dutra em Barra Mansa

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais recuperaram nessa quarta-feira, dia 23, um Corsa, com placa de Volta Redonda. Segundo os agentes, o veículo foi furtado, no dia 12 de abril deste ano, em Barra Mansa. O último licenciamento do carro foi feito em 2016,

O motorista, de 36 anos, alegou que, foi ele mesmo quem, na época, fez o registro do furto do Corsa, na 90ª DP (Barra Mansa). No entanto, explicou que ao encontrar o veículo, não retornou à delegacia para informar que havia recuperado o carro.

Mesmo assim, o motorista foi levado pelos agentes da PRF para a 90ª DP para prestar esclarecimentos.