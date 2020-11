PRF recupera carro roubado em 2015

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 18:52 horas

Veículo, que estava com placa de São Paulo, tem registro de roubo no Rio de Janeiro onde é sua origem

Barra do Piraí – Durante ação realizada no km 275 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, na manhã deste domingo (29), a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo, Hyundai HB20 e placa de São Paulo.

Na abordagem, os agentes solicitaram os documentos, mas o condutor informou não estar de posse do mesmo. Diante das atitudes suspeitas, a equipe iniciou uma verificação dos sinais de identificação do veículo que apresentavam sinais de adulteração e constataram que um carro, da mesma marca e característica, havia sido roubado em 09/02/2015 no Rio de Janeiro, mesmo município de emplacamento.

Aos agente, o condutor de 30 anos, que é morador de Resende, disse que havia comprado o veículo ainda no ano de 2015, porem não soube explicar o motivo por não ter feito a transferência de propriedade e também não identificou de quem efetuou a compra.

Diante dos fatos, o condutor e o veiculo foram encaminhados para 88ª DP (Barra do Pírai) para registro da ocorrência.