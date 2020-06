PRF recupera veículo com registro de apropriação indébita na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 12:35 horas

Barra do Piraí – Um homem, de 48 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal na tarde de segunda-feira (22) no km 275 da BR-393, em Barra do Piraí, após ser abordado enquanto dirigia um veículo Chevrolet Onix LT, com placas de Belo Horizonte (MG), a caminho de Volta Redonda, onde reside.

Segundo a PRF, durante abordagem, em consulta aos sistemas, foi possível constatar que o veículo possuía um registro por apropriação indébita feita por um representante de uma empresa de locação. Após contato com o funcionário, o mesmo confirmou o fato aos agentes e enviou cópia do Boletim de Ocorrência lavrado na 04ª DPC de Santo André (SP) no dia 03/09/2019. Segundo a PRF, consta como “autor”, o mesmo condutor identificado no momento da abordagem.

A PRF afirma que o condutor tentou se justificar e fez alegações sobre possíveis problemas judiciais e administrativos contra a empresa locadora do veículo. O homem e o automóvel foram conduzidos até a 88ª DP (Barra do Piraí). Na delegacia, foi verificado que o condutor já possui passagens criminais pelo mesmo crime (incurso no Art. 168 do Código Penal).