PRF reforça policiamento durante Operação Corpus Christi 2021

Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 10:43 horas

Rio de Janeiro – A Polícia Rodoviária Federal iniciou na quarta-feira, dia 2, a Operação Corpus Christi 2021, em todo o território nacional. A investida policial ocorrerá até o fim deste feriado prolongado, domingo, dia 6.

Neste período, a PRF promoverá reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas. A intenção é garantir aos usuários das rodovias federais, segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Até o momento, PRF não registrou nenhuma ocorrência, na Via Dutra e BR-393, principais rodovias que cortam a região Sul Fluminense.