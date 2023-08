PRF registra dois acidentes com vítimas na Dutra

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na manhã desta sexta-feira (18), dois acidentes com vítimas na Rodovia Presidente Dutra, BR-116.

A primeira colisão ocorreu no KM-275, na altura de Barra Mansa, envolvendo um caminhão e um carro de passeio. Minutos após ocorreu outro acidente, desta vez entre uma motocicleta e um automóvel, no KM-280 da estrada. Informações preliminares dão conta que quatro pessoas ficaram feridas nos dois acidentes. As vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Barra Mansa.