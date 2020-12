PRF registra acidentes e queda de árvore na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 20:55 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais registraram dois acidentes na tarde desta terça-feira, dia 1, na Via Dutra, em Barra Mansa. Um deles foi uma colisão entre dois carros, no Km 289, no sentido São Paulo, próximo ao distrito de Floriano, por volta das 16h. Não houve feridos.

No Km 287 da Dutra, também em Floriano, Barra Mansa, por volta das 16h30 houve uma colisão entre caminhão e automóvel, sem vítimas e sem gravidade. O acidente foi no sentido RJ.

Já no Km 287, a pista sentido Rio foi interditada, devido a queda de árvore na pista. Funcionários da Concessionária Nova Dutra desobstruíram o trecho com a retirada do arbusto.

O tráfego chegou a ser desviado para a faixa da esquerda, e foi registrado, no início da noite, seis quilômetros no local da queda da árvore.