PRF registra dois acidentes na Dutra, na manhã deste sábado

Resende – Dois acidentes foram registrados pela Polícia Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, na manhã deste sábado (26). O primeiro ocorreu no km 307, sentido São Paulo, uma Motocicleta Kawasaki colidiu na traseira de um caminhão, o condutor da motocicleta, um jovem de 21 anos, morreu no local. A motocicleta ficou completamente destruída, chegou a partir ao meio. O motorista do caminhão não se feriu.

O segundo acidente aconteceu por volta dás 06h40 de hoje a PRF recebeu informações sobre acidente na altura do km 314 da Dutra, também no sentido SP, próximo a São Caetano, em Resende.

No local, equipe Charlie da 7ª Delegacia da PRF apurou que um Corolla havia parado no acostamento e quando o motorista abriu a porta para sair, um carro Gol colidiu na lateral, atingindo a porta do condutor. O motorista do Corolla sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela equipe de resgate para o Hospital de Emergência de Resende.