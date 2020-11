PRF registra dois acidentes na Via Dutra na tarde desta terça-feira

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 16:38 horas

Resende e Itatiaia – Policiais rodoviários federais registraram no início da tarde desta terça-feira, dia 17, dois acidentes que ocorreram na Via Dutra, no trecho que corta o Sul Fluminense. Um deles foi no Km 306, sentido São Paulo, em Resende.

Um caminhão, que transportava papelão para ser reciclado, teve a carroceria quebrada. O incidente ocorreu quando o veículo estava no acesso da rodovia, após sair da pista auxiliar perto da Vila Militar da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). A carga tombou na pista.

Motorista e o passageiro não se feriram. O condutor do caminhão fez contato com a seguradora para retirada da carga e o destombamento do caminhão.

O trânsito para quem sai de Resende, pela Vila Militar, no sentido São Paulo, foi desviado para a pista auxiliar até o bairro São Caetano, onde o motorista pode acessar a pista, na altura do Km 309, retornando para Via Dutra, até a desobstrução no Km 306.

O outro acidente foi no Km 313, sentido Rio, em Itatiaia. Um veículo Nissan/Sentra bateu em uma carreta, provocando a interdição parcial da faixa esquerda do trecho. Não houve vítimas e congestionamento, apenas lentidão no tráfego.