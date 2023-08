PRF registra quatro acidentes na Dutra

Sul-Fluminense – Na quinta-feira (10), em quatro horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou quatro colisões de veículos na Rodovia Presidente Dutra, entre o KM 301 e o KM 305, trecho entre os municípios de Porto Real e Resende,

Por volta dás 16h, na altura do km 301, em Porto Real, ocorreu uma colisão traseira entre dois automóveis e não houve vítimas. Logo após, por volta dás 16h15min, aconteceu outra colisão traseira entre dois automóveis, na altura do km 302, deixando uma pessoa com ferimentos leves. A vítima foi socorrida para Hospital de Emergência de Resende.

Por volta dás 19h30 aconteceu um engavetamento na altura do km 303, também em Porto Real e deixou um ferido. Nesse acidente, a PRF apurou que um caminhão reduziu a velocidade, vindo a parar na via. Devido ao trânsito intenso no local, causando congestionamento, um Hyundai/HB 20 que seguia logo atrás conseguiu frear, mas outro caminhão que seguia atrás dos dois veículos, não conseguiu parar a tempo de evitar a colisão na traseira do HB20, imprensando-o contra a traseira do caminhão que estava à frente.

Os condutores dos caminhões saíram ilesos. O HB20 ficou esmagado entre os veículos pesados e o condutor, único ocupante do carro, milagrosamente, foi retirado do veículo com ferimentos leves. Ele foi levado para o Hospital de Emergência de Resende e recebeu alta no mesmo.

Por volta dás 20h de ontem, a PRF foi informada de outra colisão traseira, na altura do km 305 da Dutra, em Resende, entre uma caminhonete e um furgão. O condutor do furgão foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende com ferimentos leves.