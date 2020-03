PRF retém caminhão com irregularidades no eixo em Floriano

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 19:11 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuaram na manhã desta terça-feira, dia 10, no km 287 da Dutra, em frente ao Posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, a retenção de um caminhão, modelo VW /24.250, com placas de Euclides da Cunha/BA, após constatarem irregularidades no veículo. Segundo os agentes, o caminhão transitava com um dos eixos traseiros desalinhado, comprometendo a dirigibilidade do veículo, colocando em risco a segurança do trânsito.

O flagrante aconteceu após os agentes receberem uma denúncia de um motorista, informando que um caminhão baú, vermelho, estava transitando de maneira irregular pela rodovia, “andando de lado”, podendo causar um acidente. Cientes da denúncia, de acordo com os agentes, o veículo foi avistado e o motorista abordado. Após inspeção, foi verificado que o feixe de mola havia se deslocado, fazendo com que o 2° eixo do veículo saísse do lugar, deixando-o instável. Ainda de acordo com os agentes, enquanto o motorista dirigia o veículo, foi notado que o mesmo havia invadindo as duas faixas de rolamento, vindo a colidir no espelho retrovisor de uma carreta, que posteriormente, foi estacionada no PRF após a batida.

A PRF informou que não há registros de vítimas e que os condutores foram orientados a preencherem a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT), pela internet. De acordo com os agentes, o veículo avariado foi retido e levado para o pátio da PRF, e permanecerá no local até que os devidos reparos sejam feitos.