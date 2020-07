Primeiro dia de patrulha Maria da Penha termina com uma prisão em flagrante

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 09:11 horas

Mangaratiba – O primeiro dia de atuação da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal de Mangaratiba resultou em uma prisão em flagrante de um homem que descumpriu medida protetiva. O caso de violência doméstica aconteceu na noite desta segunda-feira (27), no distrito da Serra do Piloto. Os agentes chegaram até o local após serem acionados pela vítima. Neste momento, o caso está sendo registrado na 165° DP.

O serviço, que funcionará 24 horas por dia, vai promover rondas de verificação periódicas na cidade, receber denúncias e atender mulheres vítimas de violência doméstica. As equipes da Ronda Maria da Penha (RMP) também tem como objetivo realizar o acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas em ativo. A atuação da patrulha vai funcionar de forma integrada com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a 165°DP e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Para facilitar o atendimento, a equipe da Ronda terá também uma central própria para receber denúncias. Além disso, as guarnições da RMP serão identificadas de forma diferenciada e vão sempre contar com uma oficial do sexo feminino para facilitar no acolhimento das mulheres.

Vale lembrar que o serviço já era realizado na cidade, mas, a diferença é que agora haverá uma equipe da GM direcionada e preparada exclusivamente para intervir em casos de violação dos direitos da mulher.

“Nós já trabalhamos em parceria com o Fórum e a delegacia da cidade, que passam para a gente um relatório constante das mulheres que possuem medidas protetivas ativas. Com essas informações, vamos até elas e verificamos se determinação judicial está sendo realmente cumprida. Caso algum o agressor descumpra a lei, é dada voz de prisão, e ele é encaminhado para a delegacia. Com a nova Ronda Maria da Penha em atividade, vamos poder ampliar esse atendimento ainda mais”, explicou o GM responsável pela Ronda, Alexandre Jesus.

Todas as denúncias para a Ronda Maria da Penha devem ser feitas através do número 153 ou do WhatsApp (21) 98624-3005 da Guarda Municipal. Ao informar o assunto, a ligação ou mensagem será encaminhada diretamente para o setor responsável. O atendimento é gratuito e 24h.