Primos suspeitos de tráfico de drogas são presos em Três Rios

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 15:05 horas

Três Rios – Agentes da 108ª DP (Três Rios), em ação conjunta com policiais militares, prenderam um homem e uma mulher na quinta-feira (17), no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Segundo apurado pela delegacia, o homem teria assumido a liderança de uma facção criminosa no bairro.

No momento da abordagem, ele estava acompanhado pela prima. Em posse deles, havia 44 sacolés de cocaína, nove pequenos tubos de cocaína, quatro trouxinhas de maconha, R$ 239 em dinheiro, um rádio comunicador e duas balanças de precisão. Eles foram autuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.