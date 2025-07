Prisão em família: jovem, esposa e mãe são presos com carros clonados

Paraty – Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou, na noite de quarta-feira (30), na prisão de três pessoas da mesma família por uso de veículos clonados. Um deles também portava uma arma de fogo. A ocorrência foi registrada na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura de Paraty.

Agentes da 3ª Delegacia da PRF (Itaguaí) abordaram um carro conduzido por um jovem de 22 anos. Durante a fiscalização, ele não soube informar quem era o proprietário do veículo. Após uma inspeção detalhada, os policiais constataram que o automóvel era clonado. Além disso, uma pistola com a numeração raspada foi encontrada escondida sob o banco do motorista.

Enquanto os procedimentos ainda estavam em andamento, a esposa do condutor chegou ao local dirigindo um segundo carro. A equipe da PRF realizou uma nova verificação e descobriu que esse veículo também havia sido clonado.

Minutos depois, a mãe do jovem também apareceu na cena, conduzindo um terceiro automóvel. Para surpresa dos agentes, esse carro igualmente apresentava sinais de clonagem.

Diante da situação, os três foram detidos e encaminhados, junto com os veículos apreendidos, à 167ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.