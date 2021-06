Proeis reforçará policiamento em mais de 20 locais de Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 17:29 horas

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto deu início ao processo de adesão ao Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), da Polícia Militar, que possibilita a contratação de policiais para atuar durante os dias de folga. Na segunda-feira (28), Neto recebeu o chefe da sessão de coordenadoria do programa, tenente-coronel Marcelo Brasil, que apresentou detalhes para que a parceria possa ser firmada. Com ingresso no projeto, Volta Redonda poderá reforçar o policiamento em mais de 20 locais.

O Proeis funciona por meio de convênio entre a PM e prefeituras fluminenses, com foco na redução da criminalidade. O programa prevê que policiais poderão ser contratados para atuar durante os dias de folga. O pagamento pelos serviços fica por conta da administração municipal. Para ingressar no convênio, a prefeitura terá que quitar um débito deixado pela última gestão junto ao Proeis.

Através do convênio, o governo municipal ficará responsável por recuperar quatro viaturas que estão em baixa no 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar). Estão previstos para receber o reforço no policiamento os seguintes locais: Vila Santa Cecília, Retiro, Amaral Peixoto, Aterrado, Santo Agostinho, Volta Grande, Santa Cruz, Vila Rica/Tiradentes, Vila Rica/Três Poços, Conforto, São Luiz, Belmonte, Açude (I, II, III e IV), Vila Americana, Siderlândia, região do Roma e Vila Brasília e adjacências.

Para o coordenador do Proeis, tenente-coronel Marcelo Brasil, a assinatura do convênio demonstra a importância que o prefeito dá para o setor de Segurança Pública.

“Ele está preocupado em melhorar a segurança pública no município, trazendo mais policiais para trabalharem diariamente na cidade. Com isso, há uma redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança por parte dos moradores”, destacou Brasil.

O planejamento do Proeis é feito de acordo com as demandas identificadas pelo município. Em Volta Redonda, a Guarda Municipal vai gerir e traçar estratégias junto com a Polícia Militar. No programa, os policiais residentes da região se somarão ao efetivo do batalhão local da PM.

“A grande vantagem é que um policial presta e consome o serviço na própria região. Então ele está muito mais engajado na melhoria da segurança pública de Volta Redonda”, afirmou o coordenador do Proeis.

Reforço na segurança

O ingresso no Proeis viabilizará a realização de outro programa, o “Bairro Seguro”, que atualmente é realizado pela Polícia Militar apenas na capital. A previsão é que além do Proeis, mais 30 policiais venham reforçar o policiamento em Volta Redonda, graças a uma solicitação do prefeito Neto junto ao secretário estadual da PM, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, e o governador Cláudio Castro.

“Quero dar uma segurança e aumentar a parceria com a Polícia Militar. Quero que Volta Redonda seja o maior parceiro do Estado na segurança. Estamos investindo na compra e instalação de 600 câmeras, com cerca de 40 com leitura de placas. Isso tudo porque acreditamos ser importante, mesmo com as dificuldades financeiras. Nós queremos fazer Volta Redonda voltar a ser referência na segurança pública”, disse o prefeito, citando o projeto “VR Mais Segura”.

Para a comandante do 28º BPM, tenente-coronel Andreia Campos, a parceria vai promover uma maior visibilidade do policiamento, inibindo a prática de crimes e favorecendo a segurança pública de Volta Redonda.

“Os policiais militares do Proeis estarão fardados e devidamente identificados através de um suporte braçal e a viatura caracterizada, se somando ao policiamento do 28º BPM. Segurança é um dever de todos nós. E isso mostra que a prefeitura está preocupada com seus munícipes, fazendo um investimento que vem ajudar a Polícia Militar no combate a criminalidade na área do 28º BPM. Com certeza a população vai ser beneficiada”, garantiu Andreia.

A reunião contou também com a participação do coordenador regional do Proeis, tenente-coronel Otto Mannato, o comandante da 1ª CIA de Volta Redonda, capitão Paulo Victor Guimarães, o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, o secretário de Fazenda, Erik Higino e o diretor da EPD (Empresa de Processamento de Dados), Edvaldo Silva.