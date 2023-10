Professor de Resende é investigado por importunação sexual

Resende – Um professor de 58 anos está sendo investigado pela Polícia Civil por suposta importunação sexual a uma aluna de 15 anos. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o caso teria acontecido na quarta-feira (4), na Escola Municipal Getúlio Vargas.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer à unidade de ensino e verificar a denúncia. A situação foi comunicada à direção da escola pela mãe da aluna. O professor teria dado um empurrão na adolescente para que esta entrasse em sala de aula durante um horário de aula vago. Em seguida, teria desferido um tapa nas nádegas da menor. A situação teria ocorrido numa área onde não há câmera de monitoramento.

Todos foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde o professor foi autuado por importunação sexual. Ele foi ouvido e responderá ao inquérito em liberdade.

Nota da Redação: o DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Resende e com a Secretaria Municipal de Educação para que pudessem se manifestar. Até o momento não houve retorno. O espaço está aberto para o posicionamento do Poder Público municipal.