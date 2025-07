Quadrilha especializada em furtos de cosméticos é presa em Volta Redonda

Volta Redonda –

Uma quadrilha especializada em furtos de cosméticos foi desarticulada nesta terça-feira (29), no bairro Aterrado, em Volta Redonda, em uma operação conjunta entre a Polícia Civil, o sistema de monitoramento por câmeras da prefeitura, comerciantes e agentes do programa Segurança Presente.

Cinco pessoas – três mulheres e dois homens – foram presas em flagrante após tentativa de furto em uma perfumaria. O grupo, vindo do Rio de Janeiro, já era monitorado por suspeita de atuar em estabelecimentos comerciais da região.

A denúncia foi feita por uma supervisora de rede de lojas, que repassou as informações ao setor de inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop-VR). O veículo usado pelos suspeitos, um Chevrolet Prisma preto, foi identificado pelas câmeras e passou a ser monitorado.

Por volta das 14h45, o carro passou por um dos pontos de leitura de placas na Ponte Pequetito Amorim. A informação foi repassada às equipes em campo, que conseguiram interceptar o grupo na Avenida Paulo de Frontin, em frente a uma loja. A abordagem foi feita por agentes da Polícia Civil e do Segurança Presente, sem necessidade de uso da força.

No interior do veículo estavam três mulheres e dois homens, todos agora investigados por integrar uma quadrilha especializada em furtar produtos de beleza e cosméticos. Com eles, foram encontrados diversos itens furtados, incluindo perfumes. O grupo foi conduzido para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o envolvimento dos detidos em outros casos e identificar possíveis comparsas. Em suas redes sociais, o prefeito Antônio Francisco Neto destacou a eficácia da união entre tecnologia e cooperação entre comerciantes e forças de segurança na prevenção e repressão a crimes na cidade.

Ao todo, foram apreendidos 563 peças íntimas, 27 itens de vestiário diversos, 69 pares de meias, nove trajes de banho, 10 caixas de perfume, um par de chinelos, 12 caixas de creme dental, um pacote de lenços umedecidos e um pacote de fraldas, um refil de sabão líquido, quatro frascos de desodorante, duas caixas de suplemento alimentar, uma caixa de tintura para cabelos, uma caixa com lâminas de barbear, três caixas de cadeiras de descanso para bebês, um boneco de pelúcia, 77 escovas de dente, seis aparelhos celulares e cinco sacolas plásticas com revestimento de alumínio comumente utilizadas para burlar sistemas de alarme de estabelecimentos comerciais.