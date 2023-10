Quarenta e sete denúncias de furto foram feitas durante a Exapicor

Resende – Informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE na tarde desta segunda-feira (2) mostram que o número de furtos de celulares durante o primeiro fim de semana da 54ª Exapicor chegou a 47. Estes são os casos que foram registrados na 89ª Delegacia de Polícia (Resende) até o momento.

Na sexta-feira (29), segundo dia do evento, um homem foi preso no final da noite, suspeito de furtar celulares. Com ele foram encontrados quatro aparelhos: um iPhone, dois Motorola e um Redmi. Os furtos teriam acontecido durante o show de MC Cabelin. O suspeito foi detido por um popular, que o manteve preso até a chegada da Polícia Militar. Tanto ele quanto os celulares apreendidos foram levados para a 89ª DP, onde o rapaz foi autuado.

A PM fez contato com as pessoas que registraram o desaparecimento de celulares para que comparecessem à delegacia a fim de reconhecer e, se fosse o caso, recuperar os aparelhos.

Várias pessoas foram à delegacia, mas apenas uma teria reconhecido o celular – um Motorola – recuperado na ação.