Quarteto é preso no ‘Borelzinho’ em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 16:20 horas

Volta Redonda – Uma ação realizada pela Polícia Militar resultou na prisão de quatro pessoas, em Volta Redonda. A investida foi nesta sexta-feira, dia 2, na localidade conhecida como “Borelzinho”, no bairro Minerlândia.

Os agentes receberam denúncia de que no local, um grupo de traficantes estava vendendo drogas. Ao chegarem ao Borelzinho, os PMs encontraram os denunciados e apreenderam com eles, 60 pinos de cocaína, dois revólveres, seis munições e dois celulares.

Outra ocorrência da PM

Um jovem, de 20 anos, foi preso quinta-feira, dia 1, na Rua 3, no Recanto do Sol, em Barra Mansa. Com ele foi apreendido um revólver de calibre 38 e 13 pinos de cocaína.