Quase 14 mil crianças foram violadas sexualmente dentro de casa, diz estudo

Sul Fluminense – Na tarde de quarta-feira (6), agentes da 101ª Delegacia de Polícia (Pinheiral) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem – cuja idade não foi divulgada – suspeito de estuprar a própria filha. De acordo com informações da Polícia, o homem teria começado a praticar os abusos contra a menina por volta de 2018, quando a vítima tinha apenas oito anos de idade.

Os abusos teriam continuado até agosto deste ano. Aos policiais, a criança – hoje com 13 anos – teria relatado que o pai a ameaçava dizendo que sua mãe, que possui problemas graves de saúde, poderia “morrer” se soubesse dos estupros. Assim, o medo impedia que a menina contasse à família o que estava acontecendo. Ele permanece preso na 101ª DP, à disposição da Justiça.

Em busca de justiça

Também na quarta-feira (6), Cristina* esteve na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, no Aterrado, para acompanhar a filha, Luara*, de 18 anos. Há poucas semanas, Cristina descobriu, através de uma discussão com a filha, que a garota havia sido estuprada pelo marido da avó, um ex-metalúrgico da Brasfels. O crime teria ocorrido há sete anos, quando Luara tinha apenas 11.

A família, na época, vivia em Angra dos Reis. “Minha filha acabou de fazer 18 anos e apresenta um quadro de depressão muito grande. Durante uma discussão nossa, em que eu falava sobre a falta de responsabilidade dela com a escola e com as coisas dela, ela começou a chorar e gritar dizendo que não queria nem estar viva, que queria morrer”, relatou Cristina ao DIÁRIO DO VALE.

Chocada – e preocupada – com o comportamento da filha, Cristina perguntou o porquê de Luara ter dito o que disse. “Chorando, ela me disse que não confiava em ninguém. Foi quando ela me contou sobre o estupro”, emenda a mãe. O algoz da pequena Luara era alguém acima de qualquer suspeita: um homem ‘gente boa’, agradável, marido da avó paterna da menina.

Segundo Cristina, os abusos teriam acontecido por seis meses – período em que a família viveu em Angra dos Reis, perto da família paterna. “Ela tinha medo que ele fizesse a mesma coisa com a minha filha mais nova. Hoje, a Luara tem anorexia e bulimia, além de ter muita dificuldade em confiar nas pessoas”, acrescenta.

Uma revelação tardia

Uma das coisas que mais deixou Cristina transtornada foi descobrir, ao contar para o pai da menina sobre os abusos, que ele mesmo tinha sido molestado pelo padrasto. “Ele me contou que foi abusado quando tinha 13 anos. Eu surtei. Se ele sabia que o cara era um monstro, como permitiuque eu e minhas filhas convivêssemos com ele?”, questiona. O pai de Luara admitiu o erro, mas o contato dele com a filha, atualmente, é mínimo.

“Isso (o abuso) aconteceu quando meu ex-marido tinha 13 anos. Ou seja, há mais de 20 anos que esse homem pratica esses abusos. Vai saber quantas outras vítimas ele fez nesse tempo”, desabafa.

Luara, com o apoio da mãe, deu seu depoimento na Deam, na presença de um advogado. Ela está voltando aos estudos e fazendo tratamento psicológico. Assim como sua mãe, Cristina, a jovem só quer uma coisa: que a Justiça seja feita e que o homem que roubou sua infância seja preso.

*Nomes fictícios para preservar a verdadeira identidade das vítimas.

Crianças e adolescentes são violados dentro de casa, mostram dados do Disque 100

Os números assustam: de acordo com dados levantados pelo Disque 100, serviço do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, só nos quatro primeiros meses de 2023 foram registradas mais de 17 mil violações sexuais físicas – abuso, estupro e exploração sexual – contra crianças e adolescentes. Pior: o mesmo estudo mostra que a casa da vítima, do suspeito ou de familiares são os locais onde mais ocorrem estes tipos de crime – dos mais de 17 mil casos registrados, pelo menos 14 mil aconteceram em lugares onde as crianças deveriam ser protegidas.

Como descobrir se uma criança está sendo vítima de abuso?

1. Mudanças de comportamento

O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança, como alterações de humor entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em algumas situações a mudança de comportamento é em relação a uma pessoa ou a uma atividade em específico.

2. Proximidades excessivas

A violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família na maioria dos casos. O abusador muitas vezes manipula emocionalmente a criança, que não percebe estar sendo vítima e, com isso, costuma ganhar a confiança fazendo com que ela se cale.

3. Comportamentos infantis repentinos

É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o jovem voltar a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo esteja errado. A criança e o adolescente sempre avisam, mas na maioria das vezes não de forma verbal.

4. Silêncio predominante

Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagens. É normal também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo.

5. Mudanças de hábito súbitas

Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábito repentinas. O sono, falta de concentração, aparência descuidada, entre outros, são indicativos de que algo está errado.

6. Comportamentos sexuais

Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso.

7. Traumatismos físicos

Os vestígios mais óbvios de violência sexual em menores de idade são questões físicas como marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essas são as principais manifestações que podem ser usadas como provas à Justiça.

8. Enfermidades psicossomáticas

Unidas aos traumatismos físicos, enfermidades psicossomáticas também podem ser sinais de abuso. São problemas de saúde, sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm fundo psicológico e emocional.

9. Negligência

Muitas vezes, o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade.

10. Frequência escolar

Observar queda injustificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem. Outro ponto a estar atento é a pouca participação em atividades escolares e a tendência de isolamento social.

Fonte: Childhood Brasil

Prescrição para crimes de estupro de vulnerável é ampliada

No Brasil, o estupro contra menores de 14 anos é punido com reclusão de 8 a 15 anos de prisão. Neste caso, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o crime prescreve em 20 anos, a contar dos 18 anos da vítima.

Já o crime de corrupção de menores (atos para satisfação de desejo sexual de outrem) prescreve em 12 anos, também a contar dos 18.

O crime de favorecimento à prostituição (atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual) prescreve em 16 anos.

Para denunciar alguém que tenha cometido um desses crimes sexuais citados, a vítima ou seu responsável pode ir a qualquer Delegacia de Polícia ou diretamente ao Ministério Público. Não é preciso estar acompanhada de advogado.