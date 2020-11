Quatro adolescentes são detidos pela PM em Porto Real

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 08:18 horas

Jovens, entre 15,16 e 17 anos, foram encaminhados à 100ª DP após serem flagrados com entorpecentes; somente um permanece aprendido

Porto Real – Quatro jovens, entre 15, 16 e 17 anos, foram detidos por policiais militares do 37º Batalhão no domingo (03), em Porto Real, após serem flagrados com 53 pinos de cocaína; 25 trouxinhas de maconha; 04 pedras de crack; 02 celulares e uma base de rádio, no telhado de um imóvel localizado na Rua 22, no bairro Freitas Soares.

Segundo consta na ocorrência, os militares receberam informações indicando que a residência estaria sendo utilizada para endolação de entorpecentes por suspeitos armados. A PM afirma que equipes se dirigiram ao local denunciado e que um suspeito – encontrado em frente à casa – fugiu ao avistar a viatura da Polícia Militar.

De acordo com a PM, durante cerco, os quatro jovens foram vistos jogando sacolas com os entorpecentes sobre um telhado e após perceberem que não teriam para onde fugir, resolveram se entregar. Todos foram encaminhados à 100ª DP. Segundo a PM, o adolescente de 17 anos foi autuado no art 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo apreendido. Dois adolescentes de 15, outro de 16 anos, foram ouvidos como testemunha e liberados na presença de seus responsáveis.