Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 11:50 horas

Segundo PMs do 10º Batalhão, porções de cocaína e dinheiro em espécie foram apreendidos durante ação policial

Barra do Piraí – Quatro homens foram detidos por policiais militares do 10º Batalhão nessa quarta-feira, 9, em Barra do Piraí. A ação aconteceu durante patrulhamento na Rua Andrade Pinto, no bairro Carvão, e também resultou na apreensão de dois tubos plásticos contendo cocaína e R$75,00 em espécie. A ocorrência foi encaminhada para 88ª DP.

Segundo a PM, um homem não identificado foi visto no momento em que entregava algo para o ocupante de um veículo – não especificado – no endereço. Durante abordagem, os policiais encontraram quatro homens, de 38, 32, 33 e 29 anos, dentro do veículo e, segundo consta na ocorrência, faziam uso de entorpecentes.

PMs relataram que durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito de 38 anos e que o homem de 32, foi flagrado enquanto jogava um pino de cocaína debaixo do veículo. Ainda de acordo com os agentes, com o suspeito de 33 anos, foi encontrado um pino da mesma droga dentro da sua roupa íntima. Os militares relataram que o suspeito de 29 anos foi encontrado com vestígios de pó branco no nariz durante abordagem e que após buscas no interior do veículo, mais nada de ilícito foi encontrado.

Após a constatação, todos suspeitos foram encaminhados para delegacia, onde, segundo a Polícia Militar, afirmaram que o suspeito de 38 anos havia recebido dinheiro dos suspeitos de 32 e 33 anos, para buscar drogas no endereço do flagrante; e voltado para o veículo para usar com ambos.

Todos foram enquadrados no Artigo 28 da Lei 11.343/06 (Posse e Uso). O suspeito de 38 anos também foi autuado no Artigo 33 da Lei 11.343 (Tráfico de Drogas). A PM informou que todos foram liberados após serem ouvidos para responderem em liberdade.