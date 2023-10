Quatro suspeitos são detidos com grande quantidade de drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Quatro homens foram presos na quinta-feira (5) com uma grande quantidade de drogas no Ingá II, em Volta Redonda. Segundo os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, foram apreendidos 640 sacolés de maconha, 200 pedras de crack, dois pedaços de maconha, um saco de cocaína e três balanças de precisão.

Os suspeitos, ainda não identificados, foram localizados após a PM receber informações sobre um ponto de tráfico de drogas. Ainda segundo os policiais, um dos apartamentos, onde foi encontrado o material, estaria sendo utilizado por membros do tráfico local.