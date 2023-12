Sul Fluminense – Uma queda de barreira no KM-229, da Rodovia Presidente Dutra, interditou a descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a CCR já está no local e pediu apoio para realizar a limpeza e desobstrução da via. Não há previsão de tempo para a desobstrução e liberação da via.

Atualização – 14h17: Pista liberada.