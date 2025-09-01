“Quem matou o Inspetor Elber?”: Disque Denúncia divulga número para informações

Angra dos Reis – O Disque Denúncia Angra dos Reis (0300-253-1177) divulga, nesta segunda-feira (1º), o cartaz “Quem Matou?” para auxiliar nas investigações que visam identificar e prender os envolvidos no homicídio do Inspetor da Polícia Civil, Elber de Freitas Fares. A população pode colaborar com informações que ajudem a polícia a elucidar o caso.

A 166ª Delegacia de Polícia (DP) solicita a colaboração da população pelos canais de atendimento.

Central de atendimento/Call Center: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177

O crime aconteceu na noite do domingo (31), no bairro do Balneário, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Elber, que estava lotado na 166ª DP, foi atingido por dois tiros — um no abdômen e outro no pescoço — enquanto saía da igreja com o filho, de 10 anos, que tentou reanimá-lo. Informações iniciais indicam que os disparos partiram de dentro de um carro, por volta das 20h30.

O inspetor foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade médica.

Agentes da 166ª DP estão realizando diligências, incluindo a análise de câmeras de segurança e busca de informações que possam esclarecer autoria e motivação do crime.