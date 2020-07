Rádios transmissores são apreendidos no bairro Jardim Cidade do Aço

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 15:03 horas

Volta Redonda – Um homem foi detido nesta quarta-feira (22) na Rua João Batista de Assis, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Policiais estiveram na localidade com informações passadas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) dando conta de que um homem estaria traficando drogas.

Durante abordagem, os PMs flagraram o suspeito com um rádio transmissor em uma das mãos. Segundo a ocorrência, outros homens teriam fugido pelas vielas. Após buscas, foram encontrados mais 3 rádios transmissores.

O material e o suspeito foram levados para a 93ª DP para registro da ocorrência.