Rapper Oruam se entrega à polícia no Rio

Rio de Janeiro – O cantor de trap Oruam se entregou a polícia na tarde desta terça-feira (22), após ter sua prisão decretada na segunda-feira (21). Aos 23 anos, ele está no centro de investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro após um conflito com policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Na ocasião, casa do rapper foi cercada após a constatação da presença de um adolescente suspeito de atuar como segurança do Comando Vermelho no local. Após a confusão, Oruam foi indiciado desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça e dano.

Em vídeo postado nas redes sociais nesta tarde, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, afirmou que se entregaria a polícia.

“Vou me entregar, tropa. Não sou bandido. Desculpa aí todo mundo que acha que errei. Vou dar a volta por cima e vou vencer através da minha música. Ontem eu estava muito nervoso com tudo que aconteceu”, afirmou.

Ele chegou à delegacia acompanhado da mãe, da noiva e de seus advogados.