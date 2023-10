Receita Federal apreende cerca de R$ 300 mil em equipamentos eletrônicos no Rio

Rio de Janeiro – A Receita Federal, com apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizou na manhã desta terça-feira (31) a Operação Caça às Bruxas de combate à pirataria em uma loja no Centro do Rio de Janeiro.

Segundo a Receita Federal, foram retidos 162 volumes de equipamentos eletrônicos, como carregadores e fones de ouvido, com fortes indícios de falsificação. O valor total da apreensão é de aproximadamente R$ 300 mil.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal.