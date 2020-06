Renan Júnior Ferreira foi morto a tiros e jogado no Rio Paraíba do Sul

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 15:40 horas

Volta Redonda – Renan Júnior Ferreira, de 29 anos, foi morto a tiros e jogado, em seguida, no Rio Paraíba do Sul. A informação foi feita pelo pai da vítima, o empresário Cláudio Santos Ferreira, baseado no laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Renan desapareceu no dia 7 deste mês. Ele foi visto pela última vez, dirigindo um veículo na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na Vila Santa Cecília, também em Volta Redonda. O veiculo ainda não apareceu, levando o delegado titular da 93ª DP, Victor Arthur Diegues, a suspeitar que Renan foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). As diligencias policiais continuam, na tentativa de prender o autor do crime.

Renan, que trabalhava na empresa do Grupo Cacau e morava na Vila Mury, foi sepultado nesta terça-feira (16), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Outro caso

A Polícia Civil também investiga o desaparecimento de Breno Afonso Silva de Oliveira, de 20 anos, morador no bairro Retiro. A mãe de Breno, Marta Francisca da Silva Oliveira, fez a seguinte declaração ao saber que o corpo de Renan foi encontrado: “A família dele (Renan) foi abençoada porque encontrou o filho e pode enterrá-lo. Ao contrário de mim, que não sei se meu filho está morto ou vivo. Eu continuo a procurá-lo”.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Breno pode ser feita por meio dos telefones: 197 (Polícia Civil), 08000 260 667 (PM) ou (24) 99869 3591 (Marta).