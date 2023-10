Resende: Carreta tomba na Via Dutra após motorista perder o controle

Resende – Uma carreta perdeu o controle e tombou na altura do Km 304,8 da Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quinta-feira (5). A pista sentido Rio de Janeiro ficou totalmente interditada devido ao acidente, já a pista no sentido São Paulo ficou parcialmente interditada, com o congestionamento chegando a 10 quilômetros. O motorista ficou levemente ferido e foi levado para o Hospital de Emergência de Resende.

A orientação da Polícia Rodoviária Federal, que já está no local, é de que os motoristas, que estiverem seguindo no sentido Rio, passem por Bulhões e saiam na altura do KM 299, em Porto Real.