Resende: Polícia prende suspeito de dois homicídios

Resende – Um rapaz de 21 anos – com seis anotações criminais por tráfico de drogas e assassinato- foi preso nesta terça-feira (17) na Via Dutra, próximo ao bairro Paraíso. Contra ele havia dois mandados de prisão pelo crime de homicídio, ambos expedidos pela 1ª Vara Criminal de Resende em março e julho deste ano.

A Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito estaria saindo do bairro Cidade Alegria em um Gol prata, com destino ao município vizinho, Porto Real. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram com ele duas trouxinhas de maconha e dois celulares, que foram apreendidos junto com o veículo. O suspeito foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde permanece preso, à disposição da Justiça.

Até a publicação desta reportagem, os nomes das vítimas não haviam sido divulgados.