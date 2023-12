Resende tem duas tentativas de homicídio em menos de 24h

Resende – A Polícia Militar registrou duas tentativas de homicídio entre segunda-feira (11) e terça-feira (12), em Resende. A mais recente delas aconteceu no bairro Cabral, nesta terça-feira, onde um homem de 48 anos, suspeito de diversos homicídios e com pelo menos 11 anotações criminais, foi baleado.

De acordo com o apurado pela reportagem, ele estava dentro de um carro quando outro homem – que estava em uma bicicleta – chegou pela janela do carona e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, fugindo em seguida.

Ferida, a vítima dirigiu até o Posto de Saúde do Paraíso, de onde foi levado para o Hospital de Emergência. Ele passou por uma cirurgia devido aos ferimentos. Em diligência, a Polícia Militar localizou e apreendeu a bicicleta utilizada pelo autor dos disparos.

Engenheiro Passos

Já na noite de segunda-feira (11), um homem de 47 anos foi baleado no distrito de Engenheiro Passos. Ele foi atingido nas costas, braço e no rosto, sendo levado ao Hospital de Emergência por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Aos policiais, o homem – que tem cinco anotações criminais, sendo duas por homicídio, violência doméstica, roubo e posse e uso de drogas – disse que estava em liberdade há pouco tempo e tem sido monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele teria conseguido identificar os três suspeitos de realizarem os disparos, efetuados quando passaram por ele em um carro Polo, de cor cinza.

Na tarde desta terça-feira (12), policiais localizaram e prenderam o suspeito do crime, de 24 anos. Ele tem quatro anotações criminais – sendo dois por homicídios e dois por tráfico de drogas. O suspeito foi detido em posse de um revólver calibre 38 e cinco munições de mesmo calibre intactas. Conduzido à 89ª DP, onde permanece preso, ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia segue em busca de outros dois suspeitos.