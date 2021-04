Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 20:14 horas

Paraty – Agentes da secretaria de Segurança e Ordem Pública de Paraty, com apoio da Polícia Civil, resgataram nesta terça-feira, dia 6, um cachorro por suspeita de estar sofrendo maus tratos por parte da mulher que o cria. O secretário Marcelo Russo explicou que até que saia o resultado do laudo técnico, confirmando ou não se o animal era mal tratado, o delegado titular da 167ª DP, Marcelo Haddad, nomeou outra mulher para que fique como depositária fiel do cão, em um lar temporário.

O caso também foi registrado na delegacia.

– O cachorro ficava preso o dia inteiro em uma corrente curta. Os agentes não viram vasilhas com água ou comida próximo ao animal, que estava magro. Além disso, não foi apresentado o cartão de vacina do animal – explicou Marcelo Russo.