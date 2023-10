Secretário de Justiça diz que “policiais traficando é a falência da autoridade do Estado”

País – O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, comentou em suas redes sociais a notícia da prisão, nesta quinta-feira (19), de policiais civis envolvidos com o tráfico de 16 toneladas de maconha.

No post, Capelli escreveu: “Policiais traficando é a falência da autoridade do estado. O ex-secretário Beltrame me disse que afastou 3 mil policiais do Rio de Janeiro. Onde estão? Foram expulsos? Foram reintegrados? A ação dos órgãos fiscalizadores é fundamental”.

O secretário tem acompanhado as operações das policias do estado do Rio, somadas à Força Nacional, e a outras instituições, como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Operação Drake

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), deflagrou na quinta-feira (19) uma operação para prender quatro policiais civis e um advogado por tráfico de 16 toneladas de maconha, além do crime de corrupção. Cinco mandados de prisão preventiva, e seis de busca e apreensão, foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende.

Os mandados, segundo a PF, foram cumpridos na capital fluminense e em Saquarema, no Norte Fluminense, em endereços ligados aos suspeitos – já denunciados pelo Ministério Público. Os agentes também foram à cidade da Polícia Civil, no Rio, especificamente na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.

De acordo com a investigação, que teve início em ação integrada do serviço de inteligência da PRF com a PF, na comunicação e monitoramento do veículo suspeito, duas viaturas ostensivas da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da PCERJ abordaram um caminhão carregado com 16 toneladas de maconha em Resende, no Sul Fluminense, divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro.