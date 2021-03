Matéria publicada em 18 de março de 2021, 17:37 horas

Paraty – O secretário de Segurança e Ordem Pública de Paraty, Marcelo Russo, realizou nesta quinta-feira, dia 18, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo, uma ação para fiscalizar documentação do comércio local. A intenção foi verificar se os donos dos estabelecimentos estavam em dia com os alvarás.

Também estão sendo fiscalizados se está sendo cumprido o limite do número de passageiros em ônibus e vans de turismo, imposto pelo decreto municipal, criado para conter a propagação da Covid-19 na cidade.

No último domingo, dia 14, foram fiscalizados os veículos de transporte coletivo que estavam próximos as praias do Coqueiros, São Gonçalo, Prainha de Mabucaba, e os que estavam estacionados no portal de entrada de Paraty.

Os agentes públicos estão orientando quanto ao uso de máscaras, e aplicando notificações, autuações, e multas se constatarem irregularidades.