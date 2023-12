Secretário estadual de Segurança Pública se manifesta sobre violência em Copacabana

Rio – O Governo do Estado do Rio anunciou nesta quinta-feira (7) que as forças de segurança serão reforçadas no bairro de Copacabana, na capital. A medida foi divulgada durante uma reunião realizada pela cúpula da segurança pública, realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Além das forças estaduais, a operação em conjunto conta com a atuação da prefeitura e demais órgãos da sociedade civil. O secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, falou sobre a importância da sinergia entre as entidades para que as ações sejam mais efetivas.

“Na reunião de hoje alinhamos a missão dada pelo governador, que é de integrar e coordenar as ações desempenhadas pelos órgãos de segurança pública do Estado. Reiteramos o nosso compromisso com a população na transparência, por meio do trabalho dos agentes, além de promover o aumento da sensação de segurança”, ressaltou Victor dos Santos.

Mais abordagens

O maior número de abordagens também foi definido como estratégia no enfrentamento da criminalidade no bairro. Policiais militares dos batalhões da área e unidades especializadas, além dos agentes do Programa Segurança Presente e órgãos da prefeitura, vão atuar juntos, monitorando e identificando as abordagens.

“Iniciamos ontem a reorganização e o incremento do efetivo disponível em áreas que entendemos serem mais sensíveis em Copacabana para aumentar o número de abordagens na região. Hoje, vamos realizar a segunda fase, com as ações noturnas. Trabalhamos com o propósito de levar paz e tranquilidade ao povo de Copacabana”, explicou o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires.

O secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, falou sobre a ampliação da ação do Programa Segurança Presente e também sobre o aumento das abordagens no bairro.

“Estamos reforçando ainda mais a sintonia entre as instituições, e ontem já definimos questões importantes, como a ampliação dos agentes do Segurança Presente, bem como o aumento de abordagens”, descreveu Bernardo Rossi.

Polícia Civil identifica agressor de idoso em Copacabana



Agentes da Polícia Civil identificaram o principal autor da agressão ao idoso em Copacabana, registrada na semana passada. O secretário de Estado de Polícia Civil, Marcos Amim, comentou sobre o caso e destacou a importância da mudança na legislação penal.

“O principal suspeito do crime cometido contra o idoso tem nove passagens pela Polícia Civil, quando era menor de idade, e agora já possui três. Precisamos pensar e discutir sobre o endurecimento dessas penas. O número das prisões desse suspeito mostra a atuação da Polícia Civil e do processo de investigação”, afirmou Amim.

A diretora-geral do Departamento de Polícia da Capital, delegada Raissa Celles, ressaltou que a Polícia Civil está investigando as ações dos ‘justiceiros de Copacabana’.

“A Polícia Civil está atenta a esses fatos e já temos dois registros de ocorrência atuando para identificar esses criminosos. Estamos trabalhando com inteligência, monitorando as redes sociais. Não iremos aceitar essas ações e a população precisa confiar nas instituições de segurança pública”, finalizou a delegada.