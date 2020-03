Padaria é roubada no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 13:48 horas

Segundo o proprietário do estabelecimento, uma quantia em dinheiro, não contabilizada, foi levada; suspeito estava armado

Barra Mansa – Policiais do 28º BPM informaram no início da tarde desta quarta-feira, 25, que uma padaria, localizada na Avenida Orlando Brandão, no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa, foi roubada nesta manhã.

De acordo com a ocorrência, após os agentes receberem informações sobre o roubo, uma equipe foi ao local, e foi informada por um homem, de 42 anos, proprietário do estabelecimento, que um homem, armado e não identificado, rendeu uma funcionária, de 28 anos, roubando uma quantia não contabilizada, dentro do estabelecimento.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa). Não há relatos de feridos e, segundo a PM, ninguém foi preso.