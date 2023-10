‘Segurança Integrada Retiro’ recupera celular furtado e suspeito é preso

Volta Redonda – Agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da GMVR (Guarda Municipal de Volta Redonda) recuperaram um celular que havia sido furtado de um entregador, na Avenida Valdir Sobreira Pires, no bairro Retiro. O suspeito, um homem de 33 anos, foi preso em flagrante logo após o crime e levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP). O caso aconteceu na última quarta-feira (4).

O aparelho estava dentro da cabine do caminhão, que estava estacionado na Avenida Sávio Gama, enquanto o proprietário descarregava mercadorias em um supermercado do Retiro. A vítima foi avisada de que o celular havia sido furtado e avisou os agentes do “Segurança Integrada”, dando detalhes sobre as características físicas e vestimentas do suspeito. Em seguida, o homem foi encontrado com um celular, que foi reconhecido pela vítima como sendo dela. O aparelho foi devolvido e o suspeito encaminhado à 93ª DP.

“O trabalho integrado do Proeis e GMVR tem tido excelentes resultados na elucidação de atos ilícitos, através do policiamento de proximidade e que tem conquistado a confiança da população, que não hesita em pedir ajuda quando precisa”, afirmou o subsecretário de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego.